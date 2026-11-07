धनत्रयोदशी उत्साहात साजरी

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ७ ः दिवाळी सणातील महत्त्वाचा दिवस असलेली धनत्रयोदशी शहरात उत्साहात साजरी करण्यात आली. या निमित्ताने नागरिकांनी सोने, चांदी, दागिने तसेच विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली होती. सराफ बाजारासह वाहनांचे शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकाने आणि भांडी विक्रीच्या दुकानांमध्ये दिवसभर ग्राहकांची वर्दळ पाहायला मिळाली.
प्रकाशोत्सव असलेल्या दिवाळीच्या सहा दिवसांच्या उत्सवाला गुरुवारी वसुबारसने प्रारंभ झाला. शुक्रवारी धनत्रयोदशीला घराघरांत धन्वंतरी आणि धनलक्ष्मीचे पूजन करण्यात आले. व्यापारी वर्गाने दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये लक्ष्मी-कुबेर पूजन केले. अनेक ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावट करण्यात आली होती. हा दिवस वैद्यकीय क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचा असतो. या दिवशी आरोग्याची देवता धन्वंतरीचे पूजन केले जाते. त्यामुळे शहरासह उपनगरांतील विविध दवाखाने, रुग्णालये, मेडिकल दुकाने व या क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिकांनी श्री धन्वंतरी देवाचे पूजन केले.
व्यावसायिकांकडून वह्यांची खरेदी
व्यावसायिकांना वर्षभर हिशेबासाठी वह्या घ्याव्या लागतात. या वह्यांची खरेदी धनत्रयोदशीच्या दिवशी केली जाते व त्यांचे पूजन बलिप्रतिपदेला म्हणजेच दीपावली पाडव्याला होते. त्यामुळे वह्या खरेदीसाठी देखील बाजारपेठेत व्यावसायिकांनी गर्दी केली होती. पारंपरिक पद्धतीने पूजा-अर्चा आणि खरेदी करत नागरिकांनी धनत्रयोदशीचा सण आनंदात साजरा केला. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठांमध्ये दिवाळीचा उत्साह ओसंडून वाहत होता.
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यमदीपदान
एरवी दक्षिण दिशा कोणत्याही शुभकार्यासाठी अशुभ मानली जाते; पण धनत्रयोदशीला दक्षिणेकडे तोंड करून दिवा लावण्याची पद्धत आहे. कुटुंबात कोणाचाही अकाली मृत्यू होऊ नये म्हणून कणकेपासून दिवा बनवला जातो. दक्षिणेकडे तोंड करून त्याला हळदी-कुंकू, फुले, अक्षता वाहून पूजा केली जाते. या दिवसापासूनच दारात दिवा लावण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे प्रत्येकाच्या दारात दिवाळीचा मिणमिणता दिवा दिसत होता.
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