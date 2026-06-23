एचएस पँथर्सला विजेतेपद

पिंपरी, ता. २३ : एचएस पँथर्स क्रिकेट ॲकॅडमीच्या वतीने रावेत येथे आयोजित १४ वर्षांखालील क्रिकेट स्पर्धेत यजमान एचएस पँथर्स संघाने एसजेएसएफ संघाचा सात गडी राखून पराभव करत विजेतेपद पटकावले.
पारितोषिक वितरणाला महाराष्ट्र रणजी संघाचे माजी कर्णधार व क्रिकेटपटू नौशाद शेख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आफरीन अरकाटे, उद्योजक संजय जैन, मोनिश पवार, अभिराज पाटील, सागर जैस्वाल आदी उपस्थित होते.
अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना एसजेएसएफ संघाचा डाव १४८ धावांवर आटोपला. प्रत्युत्तरात एचएस पँथर्सने २१.२ षटकांत तीन बाद १५० धावा करत विजय मिळविला. प्रज्वल कदम याला सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले. आयुष येलवंडे याने मालिकावीर तर रईस अरकाटे याची सर्वोत्कृष्ट फलंदाज म्हणून निवड झाली. दृश्यांतराजे पिंगळे याला सर्वोत्कृष्ट यष्टीरक्षक पुरस्कार देण्यात आला.
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