आंतरराष्ट्रीय सिलंबम स्पर्धेसाठी पिंपरीतील २१ खेळाडूंची निवड

पिंपरी, ता. २२ ः जालना येथे झालेल्या राष्ट्रीय सिलंबम अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या राष्ट्रीय संघाची निवड केली. एक व दोन ऑगस्ट रोजी मलेशियात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सिलंबम अजिंक्यपद स्पर्धेत संघ भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. त्यात पिंपरी चिंचवडमधील २१ खेळाडूंची निवड झाली आहे. यामध्ये आदर्श केकंड, आदित्य टेळेकर, आनंद गायकवाड, अनन्या हेलावे, अथर्व कर्हाडे, देवराज भुटेकर, हर्षल धाने, काशिनाथ हेवळे, प्रिया सैनी, राज वायकोळे, ऋतुजा कुलकर्णी, साक्षी सैनी, श्रेया दांडे, सिद्धार्थ चौधरी, सूरज बांगर, सूरज टाळेकर, वैदेही नवले, वेदांत तापकीर, विश्वजीत पवार, यश बालगुडे आणि संजय बनसोडे यांचा समावेश आहे.
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