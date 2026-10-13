शांता शेळके यांच्या गीतांचा ‘बकुळगंध’ दरवळला

पिंपरी, ता. १३ : ज्येष्ठ कवयित्री, गीतकार शांताबाई शेळके यांच्या जन्मदिनानिमित्त महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पिंपरी चिंचवड शाखेने निगडी येथील शांताबाई शेळके सभागृहात ‘बकुळगंध संगीत संध्या’ कार्यक्रम आयोजित केला होता. यामध्ये रसिकांना गीत-संगीत, साहित्यिक आठवणी आणि भावभावनांचा सुरेल संगम अनुभवायला मिळाला.
उद्घाटनप्रसंगी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष राजन लाखे आणि उपाध्यक्षा डॉ. रजनी शेठ उपस्थित होते.
गायक कलाकार डॉ. अनिरुद्ध टोणगावकर, अविनाश पाठक, गीता सुतार, आणि रिचा राजन यांनी आपल्या सुरेल सादरीकरणातून मैफलीला रंगत आणली. कार्यक्रमाची सुरवात रिचा राजन यांनी सादर केलेल्या ‘गजानना श्री गणराया’ या मंगलगीताने झाली. तर, भाऊसाहेब भोईर यांनीही सहभाग घेऊन ‘मनाच्या धुंदीत लहरीत ये ना’ हे गीत सादर करून रसिकांना भावधुंद विश्वात नेले. राजन लाखे यांनी शांताबाई शेळके यांच्याशी संबंधित आठवण सांगून शांताबाईंच्या व्यक्तिमत्त्वातील सहजता, साहित्यिक समृद्धी आणि त्यांच्या गीतांमागील भावविश्व उलगडले.
सूत्रसंचालन प्रियंका जोशी यांनी केले, तर कार्यवाह संजय जगताप यांनी सर्वांचे आभार मानले. किरण जोशी, इला पवार, किशोर पाटील, किरण जोशी, नीलिमा फाटक, श्रीकांत जोशी, अशोक होनराव, संजय होनकळस, आनंद यंकरस यांनी संयोजन केले.
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