बेकायदेशीर वास्तव्य; तीन परदेशी महिला पोलिसांच्या ताब्यात

पिंपरी, ता. १४ : व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही भारतात राहणाऱ्या युगांडा देशातील तीन महिलांना पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या परकीय नागरिक नोंदणी विभागाने मारुंजी येथून ताब्यात घेतले. त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची (डिपोर्टेशन) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त धीरज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मारुंजी येथील हॅपी होम्स सोसायटीत काही परदेशी नागरिक बेकायदेशीर राहत असल्याची माहिती सहायक निरीक्षक राजश्री पावरा यांना मिळाली होती. या आधारे पथकाने सदनिकेवर छापा टाकला असता डोरेक अहैसब्वे, प्रोसी अंकुंडा आणि अमिना कातुसिमे (सर्व रा. युगांडा) या तीन महिला तेथे वास्तव्यास असल्याचे आढळले. कागदपत्रांच्या पडताळणीत डोरेक ही स्टुडंट व्हिसावर, तर प्रोसी आणि अमिना या मेडिकल व्हिसावर भारतात आल्याचे निष्पन्न झाले. या तिघींच्याही व्हिसाची मुदत संपली होती. दरम्यान, कोणत्याही घरमालकाने परदेशी नागरिकाला जागा दिल्यास २४ तासांत ''सी-फॉर्म'' भरणे बंधनकारक आहे. हा कायदेशीर नियम मोडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपायुक्त पाटील यांनी दिला आहे.
तलवार बाळगणाऱ्या तरुणाला अटक
पिंपरी ः तलवार बाळगणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. भोसरी येथील सखूबाई गवळी गार्डन परिसरात १३ ऑक्टोबरच्या पहाटे साडेपाचच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. राहुल विनोद बनसोड (२६, रा. देवकरवस्ती, चक्रपाणी वसाहत, भोसरी, मूळ अकोला) असे आरोपीचे नाव आहे. शस्त्रबंदी आदेशाचा भंग करून लोखंडी तलवार बाळगून फिरताना पोलिसांच्या गस्ती पथकाने त्याला पकडले.
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