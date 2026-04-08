पिंपरी स्थायी समिती सभा

जलशुद्धीकरण केंद्रासह
विविध कामांना मंजुरी
पिंपरी, ता. ८ ः शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या निगडी प्राधिकरण सेक्टर २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध केमिकल टाक्यांना सुरक्षा आवरण उभारून आनुषंगिक कामे केली जाणार आहेत. त्यांसह विविध कामे आणि खर्चांना महापालिका स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका स्थायी समितीची बैठक बुधवारी झाली. अध्यक्षस्थानी सभापती अभिषेक बारणे होते. मोशी बोऱ्हाडेवाडी परिसरात स्थापत्य विषयक कामे, नाल्यांची व पावसाळी चेंबर्सची साफसफाई, चिखली व मोशी भागातील स्वच्छतागृहांची कामे, नेहरूनगर व खराळवाडीत स्थापत्य विषयक कामे, पिंपळे गुरवमधील रस्त्यांची कामे; रावेत, किवळे, मामुर्डी, विकासनगर, साईनगर, कोतवालनगरमधील रस्ते दुरुस्ती, महापालिका इमारती, स्मशानभूमी व इतर आवश्यक ठिकाणांची देखभाल-दुरुस्ती; रावेत येथील रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणारे महापारेषण कंपनीचे दोन वीज मनोरे हलविणे; वाल्हेकरवाडीतील रस्ते दुरुस्ती; झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थापत्य दुरुस्ती, महापालिका शाळा, दवाखाने व प्रशासकीय इमारतींची दुरुस्ती; स्मार्ट सिटीअंतर्गत कामे; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ; रुग्णालयासाठी उपकरण खरेदी; संत तुकाराम महाराज संतपीठासाठी तरतूद वर्ग आदी विषयांना मंजुरी दिली.
