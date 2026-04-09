भोसरी एमआयडीसीत अंतर्गत बस सेवेची मागणी

पिंपरी, ता. ९ ः भोसरी एमआयडीसी परिसरातील अंतर्गत बस वाहतूक सेवा सुरू करण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड महिला लघु उद्योजक संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता. ९) पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली. यावेळी संघटनेच्या अध्यक्ष दुर्गा भोर, उपाध्यक्ष जयश्री साळुंखे, तसेच दुर्गा ब्रिगेडच्या वतीने उपाध्यक्ष रईसा पठाण, संघटक मोहसीना शेख आदी उपस्थित होते.
भोसरी एमआयडीसी परिसरात सुमारे ७६ किमी अंतर्गत रस्ते व २२ औद्योगिक ब्लॉक्स असून, दररोज अंदाजे दोन ते तीन लाख कामगार ये-जा करतात. मात्र, अंतर्गत बससेवा उपलब्ध नसल्यामुळे कामगारांना, विशेषतः महिला कामगारांना रात्रीच्या वेळी कामावरून घरी जाताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सुरक्षित वाहतुकीच्या अभावामुळे त्यांना लांब अंतर पायी प्रवास करावा लागतो आणि अनेकवेळा गौरकृत्याच्या घटनांनाही सामोरे जावे लागल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिघी ते एमआयडीसी, निगडी ते एमआयडीसी (नाशिक फाटा मार्गे) तसेच पिंपरी ते एमआयडीसी हे अंतर्गत बस मार्ग तातडीने सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
