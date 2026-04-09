पाच सदस्यीय चौकशी समिती
स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी केलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. समिती अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे आहेत. सदस्यांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, दक्षता विभागाचे सहआयुक्त मनोज लोणकर (सचिव) यांचा समावेश आहे.
प्रथमदर्शनी उपलब्ध माहितीनुसार, सदर बाब महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील अंदाजपत्रकीय नियंत्रण, वित्तीय शिस्त व अधिकृत मंजुरी संदर्भातील तरतुदींच्या संभाव्य उल्लंघनास कारणीभूत ठरणारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. आठ दिवसांत समितीकडून अहवाल मागवला आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका
खालील मुद्द्यांनुसार चौकशी
- २४ ते ३१ मार्च कालावधीत दिलेल्या सर्व बिलांची पडताळणी
- संबंधित कामांचे नाव, बजेट कोड, ठेकेदार, मंजूर सुधारीत तरतूद, परस्पर वाढ किंवा घट रक्कम व अंतिम बिल रकमेचे परीक्षण
- स्थायी समिती व महापालिका सभेच्या वैध उपसूचना अथवा मंजुरीनुसार तरतूद वाढ किंवा घट केली आहे की नाही ? याची खातरजमा
- मंजुरीविना अथवा नियमबाह्यरीत्या निधी पुनर्वियोजन करून बिल दिले आहे का ?
- गेल्या तीन वर्षांत अशा प्रकारच्या अनियमितता आल्या आहेत का ?
- महापालिकेच्या विविध बॅंकांमधील ठेवी, त्यांचे व्याजदर, नुकसान, ठेवींची सुरक्षितता व वित्तीय हितसंबंधांची पडताळणी
