थकीत कर, दंड त्वरित भरून वाहने घेऊन जाण्याचे आवाहन
पिंपरी, ता. ५ ः पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्याअंतर्गत जप्त केलेल्या १०३ वाहनांचा जाहीर ई-लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहन मालक, चालक व वित्तदात्यांनी ई-लिलावाच्या तारखेपर्यंत वाहनांचा कर व दंड त्वरित भरून वाहने सोडवून घेऊन जाण्याचे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड आरटीओने मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्याअंतर्गत वाहने जप्त केली आहेत. यातील काही वाहनांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, तर काही वाहन मालकांनी कर व दंड न भरल्यामुळे अनेक वर्षांपासून ही वाहने आरटीओ कार्यालय, राजगुरुनगर व मंचर एसटी डेपोत पडून आहेत. यातील १०३ वाहन मालकांनी आतापर्यंत वाहने सोडवून नेण्यासाठी आरटीओशी संपर्क केला नाही. गुरुवारपासून (ता. ४) पुढील ३० दिवसांत वाहनांचा कर व दंड भरून वाहने सोडवून घेऊन न गेल्यास त्या वाहनांचा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय आरटीओ प्रशासनाने घेतला आहे. ई-लिलावाची तारीख, वाहनांची यादी, वेळ व ठिकाण www.eauction.gov.in आणि www.mstcindia.co.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात येणार आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.