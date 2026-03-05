वाहनचालक अनुज्ञप्ती चाचणी सकाळी दहापासून राहणार सुरू

पिंपरी, ता. ५ ः भोसरी येथील केंद्रीय रस्ते चालक प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेत (आयडीटीआर) पोलिस शिपाई चालक पदाच्या भरतीकरिता अर्जदारांची वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी रद्द झाली आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत होणारी वाहनचालक अनुज्ञप्ती (ड्रायव्हिंग लायसन्स) चाचणी सकाळी दहापासून सुरू राहणार आहे.
पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयडीटीआर) भोसरी येथे मोटारसायकल विथ गिअर, मोटारसायकल विदाऊट गिअर, ऑटोरिक्षा तसेच पुनर्चाचणी परीक्षा व मोटारकार याची चाचणी परीक्षा घेतली जाते. पण, आयडीटीआरमधील टेस्टिंग ट्रॅकवर पोलिस शिपाई चालक पदाच्या भरतीकरिता अर्जदारांची वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी पाच व सहा मार्च रोजी होणार होती. त्यामुळे वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती चाचणी दुपारी १२ नंतर सुरू होणार होती. पण, तांत्रिक कारणास्तव पोलिस शिपाई चालक पदाच्या भरतीकरिता अर्जदारांची कौशल्य चाचणी रद्द करण्यात आली आहे.
