महापालिकेत नोकरीचे लागल्याचे बनावट नियुक्तीपत्र
पिंपरी, ता. ६ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शिपाई पदावर नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून तरुणाकडून पैसे घेतले. त्यानंतर तरुणाला बनावट नियुक्तिपत्र आणि उमेदवारांच्या नावाचे परिपत्रक दिले. याबाबत तरुणाने महापालिकेत चौकशी केली असता ते नियुक्तीपत्र बनावट असल्याचे समोर उघडकीस आले. या प्रकरणातील आरोपीला संत तुकाराम नगर पोलिसांनी अटक केली आहे.
वैष्णव कालिदास शेळके (वय २७, रा. जय मल्हारनगर, रहाटणी फाटा, थेरगाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी सूरज सुनील नांगरे (रा. आदर्शनगर, काळेवाडी) यांनी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपी व फिर्यादी हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. आरोपीने फिर्यादी यांना महापालिकेत शिपाई पदाची नोकरी लावून देतो, असे सांगितले. त्यांचा विश्वास संपादन केला. फिर्यादीकडून आधारकार्ड व पॅनकार्ड व टप्प्याटप्याने ६ हजार ५०० रुपये घेतले. त्यानंतर फिर्यादी यांना महापालिकेच्या नावाने सही-शिक्का असलेले बनावट नियुक्तीपत्र आणि उमेदवारांच्या नावाचे परिपत्रक तयार करून पाठवले. दरम्यान, फिर्यादी यांनी या नियुक्ती पत्राबाबत महापालिकेत खात्री केली असता ते बनावट असल्याचे समोर आले.
