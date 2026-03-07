सोनकांबळे, गायकवाडला बालशाहीर पुरस्कार प्रदान
पिंपरी, ता.७ ः संत तुकाराम महाराज बीज व शिवजयंतीनिमित्त महाराष्ट्र शाहीर परिषद, निगडी व संत तुकाराम महाराज प्रतिष्ठान यांच्या वतीने पिंपरी येथे बालशाहीर अनिकेत सोनकांबळे, असद शेख, अथर्व गायकवाड, महिला शाहीर नियती खराडे व विशेष वादक पुरस्कार नमन कांबळे यांना नुकताच प्रदान करण्यात आला.
संत तुकारामनगरमधील संत तुकाराम महाराज मंदिरात हा कार्यक्रम झाला. उद्योजक दीनानाथ जोशी यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण झाले. त्यावेळी महाराष्ट्र शाहीर परिषदेचे अध्यक्ष शाहीर प्रकाश ढवळे, संत तुकाराम महाराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदू कदम, संजीवनी महिला शाहिरी पथकाच्या प्रचिती भीषणूरकर, हरीभाऊ कळमकर, माणिक अहेरराव, शाहीर सुरेश सूर्यवंशी, शाहीर घनशाम कुदळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी पुरस्कार प्राप्त बालशाहीर अथर्व गायकवाड याने बाजीप्रभू देशपांडे, बालशाहीर अनिकेत सोनकांबळे याने शिवरायांचा न्याय, बालशाहीर असद शेख याने महाराष्ट्राचा पोवाडा, शाहीर नियती खराडे यांनी शिवरायांचा न्याय निवाडा यांचा पोवाडा सादर करून रसिकांची दाद मिळवली. शाहीर हर्षदा कुदळे यानी शिवजन्माचा पोवाडा सादर केला. वादक विशेष पुरस्कारार्थी नमन कांबळे यांनी ढोलकी वादन करून सर्वांची मने जिंकली. शाहीर प्रकाश ढवळे यांनी प्रास्ताविक केले. कीर्ती मराठे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर प्रचिती भिषणूरकर यांनी आभार मानले. शाहीर लीना देशपांडे, शाहीर स्मिता बांदिवडेकर, शाहीर उज्ज्वला जाधव यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
