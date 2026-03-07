सकाळ संवाद
पथारीवाल्यांमुळे वाहतूक कोंडी नित्याची
पिंपळे गुरव येथील सातपुते रस्ता परिसरात, रामकृष्ण कार्यालयाच्या उजव्या बाजूला जाणाऱ्या साठ फूट रस्त्यावर पथारीवाले व भाजी विक्रेत्यांच्या मनमानीमुळे दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे. रस्त्यावरच दुकाने लावल्यामुळे वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून अनेकदा किरकोळ वाद व भांडणेही होत आहेत. या समस्येकडे वाहतूक पोलिस प्रशासन तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष देऊन योग्य उपाययोजना करावी.
- महादेव रोकडे, पिंपळे गुरव.
01507
खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका
आकुर्डी रेल्वे स्थानकाजवळील भुयारी मार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. या मार्गावरून दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असते. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन रस्त्याची दुरुस्ती करावी.
- सलीम सय्यद, चिंचवड.
01508