पिंपरी-चिंचवड
केमिस्ट असोसिएशनच्या वतीने महिला दिन उत्साहात
पिंपरी, ता. ८ ः पिंपरी विभाग व काळेवाडी-रहाटणी केमिस्ट असोसिएशन यांच्या वतीने जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. हा कार्यक्रम केएमटी इंटरनॅशनल स्कूल येथे पार पडला.
यावेळी प्रमुख वक्त्या म्हणून उद्योजिका डॉ. मिनू भोसले उपस्थित होत्या. त्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरण, आत्मविश्वास तसेच काम आणि कुटुंब यामधील समतोल राखण्याबाबत मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन स्वप्नील जंगम यांनी केले. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष विवेक तापकीर, सायली तापकीर, पायल थोरात, डॉ. बबिता अग्रवाल, शारदा पवार, अर्चना विश्वकर्मा व ऐश्वर्या बागल यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास परिसरातील महिला केमिस्ट व फार्मासिस्ट यांची उपस्थिती होती.