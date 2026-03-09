आयडीटीआरमध्ये पोलीस शिपाई कौशल्य चाचणी
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ९ ः पोलीस शिपाई चालक पदाच्या भरतीकरीता अर्जदारांची वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी १० आणि ११ मार्च रोजी भोसरी येथील केंद्रीय रस्ते चालक प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेत (आयडीटीआर) होणार आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत होणारी वाहन चालक (अनुज्ञप्ती) चाचणी सकाळी सात वाजल्यापासूनच सुरू होणार आहे. वाहन चालकांनी लवकरच येऊन अनुज्ञप्ती चाचणी करण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे.
मोटर वाहन कायद्यानुसार सार्वजनिक रस्त्यावर वाहन चालविण्यासाठी वाहन परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्याआधी नागरिकांना दुचाकी किंवा चारचाकीसाठी पक्के वाहन परवाना काढायचे असेल तर अनुज्ञप्ती चाचणी द्यावी लागते. यासाठी अर्जदाराला ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. नंतर आरटीओने ठरवून दिलेल्या तारखेला अर्जदारास नियोजित ठिकाणी उपस्थित राहून परीक्षा द्यावी लागते. पिंपरी चिंचवड आरटीओत दररोज शिकाऊ आणि नूतनीकरण असे दोन्ही मिळून सरासरी ४०० ते ४५० हून अधिक वाहन चालक अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करतात. पक्की अनुज्ञप्ती प्राप्त करण्याकरिता पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्याकडून ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयडीटीआर) भोसरी येथे मोटारसायकल विथ गिअर, मोटारसायकल विदाऊट गिअर, ऑटोरिक्षा तसेच पुनर्चाचणी परीक्षा व मोटार कार याची चाचणी परीक्षा घेतली जाते. पण, आयडीटीआरमधील टेस्टिंग ट्रॅकवर पोलीस शिपाई चालक पदाच्या भरतीकरीता अर्जदारांची वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीसाठी १० व ११ मार्च रोजी होणार आहे. त्यामुळे वाहन चालविण्याची (अनुज्ञप्ती) चाचणी सकाळी सात वाजल्यापासूनच सुरु होणार आहे.
