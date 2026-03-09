चौदा वर्षांवरील मुलींसाठी ‘एचपीव्ही लस’ मोफत
पिंपरी, ता. ९ : ‘‘आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारत सरकारतर्फे महिलांमधील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी ‘एचपीव्ही’ लसीकरण मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांत सकाळी साडेनऊ ते दुपारी दोन या वेळेत १४ वर्षे पूर्ण, पण १५ वर्षांखालील मुलींसाठी मोफत लस दिली जाणार आहे. पुढील तीन महिने ही मोहीम सुरू राहील,’’ अशी माहिती महापालिका आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी दिली.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारत सरकारतर्फे महिलांमधील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत २८ फेब्रुवारीपासून ‘एचपीव्ही’ लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत वैद्यकीय विभागाने सांगवी रुग्णालयात मोहिमेचा प्रारंभ केला. त्यात २४ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. ‘एचपीव्ही’ लस सुरक्षित, प्रमाणित आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रभावी असल्याने पालकांनी मुलींचे लसीकरण वेळेत करून घ्यावे, असे आवाहन वैद्यकीय विभागाने केले आहे.
येथे उपलब्ध आहे लस
महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, तालेरा रुग्णालय चिंचवड, नवीन भोसरी रुग्णालय, इंदिरा गांधी प्रसूतिगृह सांगवी रुग्णालय सांगवी, नवीन थेरगाव रुग्णालय, जिजामाता रुग्णालय पिंपरी, हभप प्रभाकर मल्हारराव कुटे स्मृती रुग्णालय आकुर्डी, यमुनानगर रुग्णालय येथे लस उपब्ध आहे.
पालकांना सूचना
लस घेण्यासाठी संबंधित रुग्णालयाशी संपर्क साधून मोफत ‘एचपीव्ही’ लस मिळेल. लस घ्यायला येताना आधार, शाळेचे (आय कार्ड) किंवा तत्सम ओळखपत्र घेऊन आणि भरपेट नाश्ता करून पालकांनी मुलींना घेऊन यावे.
‘एचपीव्ही’ व्हायरस हा गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचा मुख्य कारणीभूत घटक आहे. योग्य वयात म्हणजे १५ वर्षांपूर्वी दिलेली ही लस मुलींना दीर्घकालीन संरक्षण देते. त्यामुळे पालकांनी १४ वर्षांच्या मुलींचे लसीकरण वेळेत करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- डॉ. लक्ष्मण गोफणे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
