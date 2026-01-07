सकाळ संवाद
धोकादायक वृक्ष हटवा
चिंचवडच्या रिव्हर रोड येथील बळवंत दर्शन बिल्डिंगच्या मागे वृक्ष धोकादायक झाला असून पडायच्या अवस्थेत आला आहे. त्याने नागरिकांना धोका निर्माण झाला आहे. तो काढून टाकणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाने कृपया धोकादायक वृक्ष हटवावा.
- प्रकाश निलाखे, चिंचवड
PNE26V83311
दुभाजकला रिफ्लेक्टरची गरज
नाशिक फाटा - भोसरी रस्त्याला दुभाजकला कुठलेच रेडियम किंवा रिफ्लेक्टर नसून वेगाने येणाऱ्या वाहनांचा अपघात होण्याची शक्यता आहे. समोरून येणाऱ्या वाहनांचा प्रकाश पडल्याने दुभाजक दिसून येत नाही. तसेच महत्वाचा रस्ता असल्याने येथे दुभाजकाला रंग किंवा रिफ्लेक्टर असणे गरजेचे आहे. भविष्यात कुठलाही मोठा अपघात रोखण्यासाठी आताच काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- प्रशांत जाधव, नाशिक फाटा
PNE26V83313
झाडाची छाटणी करा
निगडी प्राधिकरण सेक्टर २७ अ येथील दवाखान्यासमोरील रस्त्यावर असलेले झाड धोकादायक आहे. हे झाड पूर्णपणे एका बाजूने वाकलेले असून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करत आहे. येथे खासगी बस आणि ट्रकचे नुकसान झाले आहे. हा मार्ग वर्दळीचा असून वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सारथीवर तक्रार करून देखील कारवाई झालेली नाही. या ठिकाणी पाहाणी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.
- सिराज शेख, निगडी
PNE26V83312
