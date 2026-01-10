निमित्त मकर संक्रांतीचे; मात्र गिफ्ट निवडणुकीचे
पिंपरी, ता. १० ः मकर संक्रांतीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. त्याचे औचित्य साधत महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांकडून राजकीय गोडवा वाढवला जात आहे. काहींकडून तिळगुळाऐवजी महागड्या गिफ्टचे ‘वाण’ मतदारांच्या दारात पोहोचू लागल्याचे चित्र आहे.
मकर संक्रांतीला महिलांना वाण देण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून आहे. त्याचाच आधार घेत इच्छुकांकडून महागड्या साड्या, किचन सेट, स्टील-पितळीची भांडी, सुका मेवा पाकीटे, गॅस शेगडी, मिक्सर यांसारख्या वस्तू वाणाच्या स्वरुपात वाटप केल्या जात आहेत. काही ठिकाणी गिफ्ट पॅकेटवर उमेदवाराचे नाव, छायाचित्रही आढळून येत आहे. हे गिफ्ट घरोघरी जाऊन, थेट मतदारांच्या हातात देण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी स्वतंत्र पथके असून, प्रभागनिहाय यादी, मतदार क्रमांक, कुटुंबातील सदस्यांची माहिती आधीच गोळा केली आहे. कोणत्या घरात किती मतदार आहेत, महिला मतदारांची संख्या किती आहे, यानुसार गिफ्टचे स्वरूप ठरवले जात असल्याची चर्चा आहे. वाहनांची व्यवस्था, वेळापत्रक आणि कार्यकर्त्यांवर जबाबदाऱ्या वाटून देत पूर्णपणे नियोजनबद्ध मोहिम राबवली जात आहे. यामुळे ही ‘सणाची भेट’ आहे की प्रचार? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. काही जागरूक मतदारांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘निवडणूक आली की सणाची आठवण येते का?’ असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. विकासकामे, मूलभूत सुविधा, पाणी, रस्ते, आरोग्य हे मुद्दे पुढे येणे आवश्यक असल्याचे खडे बोलही सुनावले जात आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.