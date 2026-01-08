दोन्ही शिवसेना २५ ठिकाणी आमनेसामने
पिंपरी, ता. ८ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत १७ प्रभागांतील २५ जागांवर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आमनेसामने आले आहेत. शिवसेनेतील फुटीनंतरची ही महापालिकेची पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळे शहरात तरी दोन्ही पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे.
महापालिकेच्या ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये प्रचारात चढाओढ सुरू आहे. प्रमुख नेत्यांच्या सभा, रोड शो आयोजित केले जात आहेत. शहरात शिवसेनेचे ५७ आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ४८ उमेदवार रिंगणात आहेत. सध्या दोन्ही बाजूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यात आली आहे. तर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. शिवसेना स्वतंत्र लढत आहे.
दरम्यान, २०१७ च्या निवडणुकीत त्यावेळच्या शिवसेनेचे नऊ उमेदवारी निवडून आले होते. २०२२ मध्ये पडलेल्या फुटीनंतर शहरातील राजकीय समीकरणे पूर्णत: बदलली आहेत. नऊपैकी चार माजी नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, आता महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राहिलेल्या पाच पैकी दोन माजी नगरसेवकांनी भाजपची वाट धरली. दोन माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीचे ‘घड्याळ’ हाती बांधले. त्यामुळे पक्षात आता केवळ एकच माजी नगरसेवक शिल्लक राहिला आहे. यानंतरही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने नवीन उमेदवारांना संधी देत ४८ ठिकाणी उमेदवार दिले. तसेच शिवसेना आणि भाजप युतीची बोलणी अखेरच्या क्षणी फिसकटल्यामुळे शिवसेनेनेही ५७ उमेदवार उभे केले आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेचेही आव्हान दोन्ही शिवसेनांसमोर आहे. महापालिकेच्या ३२ पैकी १७ प्रभागांतील २५ ठिकाणी दोन्ही शिवसेनेचे उमेदवार एकमेंकाविरोधात आहेत.
त्याबरोबच भाजप, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचेही उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे बहुतांश प्रभागात चौरंगी लढत होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिवसाआड शहरात प्रचार सभा घेत आहेत. महापालिकेत सत्तांतर घडविण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. तर, कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेची सत्ता राखण्यासाठी भाजपने महापालिका निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसमोर शिवसेनेच्या दोन्ही पक्षांना आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लाणार आहे.
दोन्ही शिवसेना समोरासमोर
प्रभाग ८ (अ, क); ९ (अ); ११ (अ, ब, क); १२ (अ); १३ (ब); १४ (अ, क); १७ (अ, क, ड); १९ (ड); २० (क); २१ (क); २२ (ब, ड); २३ (अ); २५(अ); २७ (क); ३० (अ, ब, क, ड); ३१ (ड); ३२ (अ, ब).
शिवसेना विरुद्ध मनसे
प्रभाग १३ (क), १४ (ब), १७ (ब), २७ (अ), ३० (क), ३२ (ड)
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.