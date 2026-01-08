गुन्हे वृत्त
वाहन चोरट्याला अटक
पिंपरी : सांगवी पोलिसांनी अटक केलेल्या वाहन चोरट्यांकडून पाच वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
किशोर पवार (रा. पिंपळे गुरव) असे आरोपीचे नाव आहे. या आरोपीकडे अधिक तपास केला असता त्याच्याकडून सांगवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेले पाच वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले. पोलिसांनी त्याच्याकडून चोरीच्या पाच दुचाकी जप्त केल्या आहेत.
अल्पवयीन मुलांकडून पाच दुचाकी जप्त
पिंपरी : गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने दीडशेहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी करून वाहन चोरी करणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून वाहन चोरीचे पाच गुन्हे उघडकीस आले असून पाच दुचाकी जप्त केल्या आहेत.
या अल्पवयीन मुलांकडे अधिक चौकशी केली असता पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसर, संत तुकारामनगर, एमआयडीसी भोसरी, चिंचवड तसेच खोपोली रेल्वे स्थानक परिसरातून दुचाकी चोरल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडून दोन लाख ९० हजार रुपये किमतीच्या पाच दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. या कारवाईत संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यातील दोन तसेच एमआयडीसी भोसरी, चिंचवड व खोपोली पोलिस ठाण्यातील प्रत्येकी एक असे एकूण पाच गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
अकरा जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
पिंपरी : निवडणूक काळात कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सांगवी पोलिसांनी अकरा गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली.
अमोल भोसले, रोहित ऊर्फ शिनोडा जाधव, बरकत ऊर्फ लल्या जमादार, विजय ऊर्फ चाँद राजू, भूषण सुरवसे, चैतन्य कदम, रोहित धर्माधिकारी, विकी ऊर्फ कृष्णा संगमे, अभिषेक कदम ऊर्फ मोन्या, आदित्य ऊर्फ पक्या कांबळे, अक्षय भोसले असे कारवाई झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना ११ जानेवारी २०२६ पर्यंत सांगवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, १५ जानेवारीला मतदानाच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सांगवी हद्दीत प्रवेश करण्याची सशर्त परवानगी दिली आहे.
