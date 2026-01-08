राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचे ढोल-ताशांच्या गजरात स्वागत
पिंपरी, ता. ८ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये भोईरनगर, दळवीनगर व प्रेमलोक पार्क पसिरात पदयात्रा उत्साहात झाली. या प्रचारफेरीत पक्षाचे उमेदवार मनीषा आरसूळ, भाऊसाहेब भोईर, शोभा तानाजी वाल्हेकर आणि शेखर चिंचवडे यांनी मतदारांशी संवाद साधला.
या प्रचारफेरीदरम्यान नागरिकांनी उमेदवारांचे जल्लोषात स्वागत केले. ढोल-ताशांच्या गजरात, घोषणांनी आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहपूर्ण सहभागामुळे संपूर्ण परिसर राष्ट्रवादी काँग्रेसमय झाला होता. प्रचारफेरीची सुरुवात स्व. सोपानराव भोईर उड्डाणपूल परिसरातून झाली. त्यानंतर सुंदरबाई ढवळी मार्ग, पांढरकर चौक, विनायकनगर, ओम हॉस्पिटल रोड, शिव मंदिर, विशाल अंगण, प्रेमलोक पार्क मार्गे स्वातंत्र्यवीर सावरकर उद्यानाजवळील गणपती मंदिर येथे प्रचारफेरीचा समारोप झाला. फेरीदरम्यान उमेदवारांनी नागरिकांशी संवाद साधत प्रभागातील विकासकामे, मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि महिलांसाठीच्या योजना याबाबत आपली भूमिका मांडली.
यावेळी उमेदवार भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘‘प्रभागातील बिजलीनगर येथील दवाखाना सुसज्ज करून तेथे रुग्णांना दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. प्रभागातील गुंडगिरी संपवून पोलिस गस्त वाढवली जाईल, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल.’’
‘आता वेळ बदल घडविण्याची, घड्याळालाच निवडण्याची’ हा संदेश देत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जनतेला मतदानासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. आगामी मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रचारफेरी पक्षाच्या ताकदीचे आणि संघटनशक्तीचे प्रभावी दर्शन घडवणारी होती.
