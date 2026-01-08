भाजप-आरपीआय युतीच्या प्रचाराला रावेतमध्ये वेग
पिंपरी, ता. ८ : प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये भाजप-आरपीआय युतीच्या प्रचाराला वेग आला असून, आमदार शंकर जगताप यांनी थेट मैदानात उतरत प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. या भागात पदयात्रा काढली. त्यामुळे मामुर्डी, किवळे, विकासनगर, रावेत, गुरुद्वारा परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ढोल-ताशांचा गजर, घोषणाबाजी आणि कार्यकर्त्यांचा जोश यामुळे संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. युतीचे उमेदवार दीपक भोंडवे, संगीता भोंडवे, शिल्पा राऊत आणि धर्मपाल तंतरपाळे यांच्या प्रचारासाठी आमदार जगताप यांनी पदयात्रेत सक्रिय सहभाग घेतला. पदयात्रेत रावेत ग्रामस्थ नंदकुमार भोंडवे, माजी सरपंच बाळासाहेब भोंडवे, संत तुकाराम कारखान्याचे संचालक धोंडीबा ऊर्फ मामा भोंडवे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
किवळे, रावेत, मामुर्डी तसेच गुरुद्वारा परिसरात उमेदवारांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत परिसराच्या विकासाचा आराखडा मांडला. भाजपच्या नेतृत्वाखाली रावेत परिसरात रस्ते, पाणीपुरवठा, भुयारी गटारे, आरोग्य सुविधा तसेच स्वच्छतेच्या कामांना गती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद करीत भाजप-आरपीआय युतीला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. भाजप युवा मोर्चा उपाध्यक्ष उमेश सांडभोर, सरचिटणीस सुधीर साळुंखे आदी सहभागी झाले होते.
रावेत : रावेतमध्ये भाजप-आरपीआय युतीच्या प्रचारात सहभागी आमदार शंकर जगताप तसेच युतीचे उमेदवार दीपक भोंडवे, संगीता भोंडवे, शिल्पा राऊत आणि धर्मपाल तंतरपाळे व ग्रामस्थ.
