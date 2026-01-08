शहरात दोन ‘गरुडा’; तर अजित पवार ‘रॉकी’
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना आमदार रोहित पवार यांनी ‘केजीएफ’ चित्रपटातील ‘गरुडा’ या पात्राची उपमा दिली. ‘‘शहरात एक दाढीवाला आणि दुसरा बिना दाढीवाला असे दोन ‘गरुडा’ आहेत. जसे ‘केजीएफ’मध्ये सोन्याच्या खाणीत सगळी कामे स्वतःच्या माणसांकडून करून घेतली जातात, तसेच हे दोघेही महापालिकेला स्वतःची मालमत्ता असल्यासारखे वापरतात. निविदांपासून सर्वच कामांमध्ये मर्जीतील लोकांना संधी देऊन मलिदा खाल्ला जातो. ही गुंडगिरी बाजूला सारली पाहिजे. अजित पवार हे ‘रॉकी’च्या भूमिकेत उतरून सर्वसामान्य लोकांची बाजू घेऊन लढत आहेत. त्यामुळे हे शहर आणि त्याचे ‘साम्राज्य’ सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर अजित पवार यांच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी केले.
