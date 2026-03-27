पूर्णानगर येथे ‘एनसीएमसी कार्ड’ काढण्याची सुविधा

पिंपरी, ता. २७ ः पुर्णानगर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाचे ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. २७ मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान सायंकाळी सहा ते नऊ या वेळेत श्रीकृष्ण एम्पायर, पूर्णानगर येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या कार्यालयात हे कार्ड काढता येणार आहे.
पारदर्शक आणि सोईस्कर सेवा देण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाने एनसीएमसी प्रणाली लागू केली आहे. सध्या या स्मार्ट कार्डची नोंदणी सुरू झाली आहे. हे कार्ड काढण्यासाठी दिव्यांगासह ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला एसटी आगारात मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. मात्र, आगारात दररोज होणारी गर्दी आणि वेळ लक्षात एनसीएमसी कार्ड काढण्याची सुविधा पूर्णानगर येथे उपलब्ध करून देण्याची मागणी पूर्णानगर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्यावतीने एसटी महामंडळ प्रशासनाला केली होती. यावर प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत आठ दिवस पूर्णानगर येथे कार्ड काढून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे या परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिला आणि दिव्यांगांना दिलासा मिळाला आहे.
‘‘ज्येष्ठ नागरिकांना कार्ड काढण्यासाठी आगारात जाणे शक्य नाही. त्यामुळे पूर्णानगर येथेच कार्ड काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती एसटी प्रशासनाकडे केली होती. त्यांनी आमची मागणी मान्य केली.
- सुनील कदम, कार्याध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक संघ, पूर्णानगर
