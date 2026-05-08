अतिक्रमणमुक्त पदपथांना मुहूर्त

पिंपरी, ता. ६ ः महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने शहरातील विविध अंतर्गत भागांत पदपथ व रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी एक मेपासून अतिक्रमणमुक्त पदपथ पंधरवडा मोहीम सुरू केली आहे. १५ मेपर्यंत कारवाई सुरू राहणार आहे.
महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईत आजपर्यंत फ क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रातील आरटीओ रस्ता, त्रिवेणीनगर चौक ते तळवडे चौक, देहू-आळंदी रस्ता, चिखलीतील सत्संग रस्ता ते पिंगळे चौक; इ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत आळंदी रस्ता, भोसरी नाट्यगृह परिसर; ड क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रातील रहाटणी परिसरात जगताप डेअरी ते पिके चौक, कुणाल आयकॉन रोड व गोविंद गार्डन परिसर; ई क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत दिघीतील पुणे-आळंदी रस्त्यावर कारवाई झाली आहे. त्यातून टपऱ्या, हातगाड्या, प्लॅस्टिक कॅरेट, लोखंडी रॅक, स्टँड बोर्ड, खुर्च्या, टेबल, इलेक्ट्रिक काटे, स्टँडी बोर्ड, छत्र्या, कूलर, हातगाड्या, पाणीपुरी ठेले, प्लास्टिक कॅरेट; कपडे व चप्पलांचे गाठोडे जप्त केले. टोमॅटो, भेंडी, बटाटा, काकडी, मिरची, आंबे, केळी व नारळ असा भाजीपाला जप्त करून इस्कॉन अन्नामृत अन्नछत्रात जमा केला.
नागरिकांना आवाहन
महापालिकेने जप्त केलेले सर्व साहित्य संबंधित गोदामात जमा केले आहे. नागरिकांनी सार्वजनिक रस्ते व पदपथ मोकळे ठेवून प्रशासनाला सहकार्य करावे. सातत्यपूर्ण कारवाईमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यास आणि पादचाऱ्यांना सुरक्षित व मोकळा मार्ग उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होत आहे, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने दिली.
