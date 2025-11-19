अतिक्रमणविरोधी कारवाईला पवना धरण परिसरात वेग
पवनानगर, ता. १९ : पवना धरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर पाटबंधारे विभागाने पुन्हा कारवाई सुरू केली आहे. आपटी आणि धामणदरा परिसरातील बंगल्यांवर दुपारी बारा वाजता कारवाईला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात पाच बंगल्यांवर अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली.
पाटबंधारे विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवून त्या जमिनी मुक्त करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. विभागाकडून पूर्वीच संबंधित मालकांना नोटिसा देऊन मालमत्तेतील वस्तू बाहेर काढण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार बहुतेकांनी कारवाईपूर्वी वस्तू हटविल्या होत्या. कारवाईदरम्यान उपविभागीय अधिकारी माणिक शिंदे, शाखा अभियंता रजनीश बारिया, शीतल पठारे, वैभव देशमुख यांच्यासह मोठा कर्मचारीवर्ग उपस्थित होता. मात्र, या कारवाईसाठी कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असलेला पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने कामात अडथळा निर्माण झाला. कोणताही पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी घटनास्थळी नसल्याने कारवाई काही वेळ मंदावली. याबाबत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली असून, पुढील कारवाई निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी पोलिस विभागाचा सहयोग अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले.
पाटबंधारे विभागाने पूररेषेखालील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे काम पुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, पुढील काळात अधिक कडक पावले उचलली जातील. पोलिस बंदोबस्ताअभावी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्याचेही समोर आले आहे. काही अतिक्रमणकर्त्यांनी जागा रिकामी करण्याची तयारी दर्शविली असली तरी काही जण विरोधाचा इशारा देत असल्याने परिस्थिती गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
धामणदरा : पाटबंधारे विभागाने पवना धरण परिसरातील अतिक्रमणे हटविताना.
