रावेतमध्ये भटक्या श्वानांचा उपद्रव
रावेत, ता.७ : रावेत परिसरात भटक्या श्वानांसाठी अन्नदान करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, अन्नदानाच्या ठिकाणी श्वानांची संख्या वाढत असल्याने नागरिकांवर हल्ल्याची भीतीही तितकीच वाढली आहे. त्यामुळे अन्नदान चांगले. पण नागरिकांच्या जिवाशी खेळू नये, अशी ठाम भूमिका स्थानिक नागरिकांकडून घेतली जात आहे.
अनेक सोसायट्यांच्या प्रवेशद्वारांजवळ रस्त्यांच्या कडेला व सार्वजनिक ठिकाणी अन्न टाकले जात असल्याने त्या भागात श्वानांचा वावर कायमचा वाढला आहे. रात्रीच्यावेळी दुचाकीस्वार, पादचारी, शाळकरी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना श्वानांच्या टोळ्यांमुळे भीती वाटत असल्याचे नागरिक सांगतात. काही ठिकाणी पाठलाग व चावण्याच्या घटनाही घडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेकडे काही ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. त्यात श्वानांची नसबंदी, लसीकरण, ठरावीक फीडिंग झोन निश्चित करणे आणि अन्नदानाबाबत स्पष्ट नियम लागू करणे यांचा समावेश आहे. तसेच अन्नदान करताना रहिवासी भागांपासून दूर, सुरक्षित आणि स्वच्छ ठिकाणे निवडावीत, असेही सुचवण्यात आले आहे.
दुसरीकडे प्राणीप्रेमींचे म्हणणे आहे की, भूक लागल्यामुळे श्वान आक्रमक होतात, त्यामुळे अन्नदान आवश्यक आहे. मात्र नागरिकांचा आक्षेप अन्नदानावर नसून, त्याच्या पद्धतीवर आहे. नियोजनाशिवाय अन्न टाकल्यास समस्या वाढते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘‘आम्ही प्राण्यांविरोधात नाही. पण सोसायटीच्या गेटसमोर अन्न टाकल्यामुळे रात्री ये-जा करणे धोकादायक झाले आहे.’’
- सचिन पाटील, रहिवासी, रावेत
‘‘लहान मुलांना खाली खेळायला पाठवताना भीती वाटते. अन्नदान योग्य पद्धतीने आणि सुरक्षित ठिकाणी झाले पाहिजे.’’
- प्रिया देशमुख, रहिवासी
