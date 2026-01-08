भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण करणार
सकाळ इफेक्ट
रावेत, ता. ८ : शहरात वाढलेल्या भटक्या श्वानांच्या समस्येमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच श्वानांकडून नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित करत नागरिकांच्या तक्रारी मांडल्या होत्या. त्यावर जाग आलेल्या महापालिका प्रशासनाने भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण करणार असल्याची माहिती दिली.
रावेत, किवळे, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर भटक्या श्वानांची संख्या वाढली आहे. काही भागांत प्राणीप्रेमींमार्फत श्वानांना अन्नदान केले जात असले, तरी त्याचवेळी नागरिकांवर हल्ल्याच्या घटना घडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यांना सकाळ-संध्याकाळी घराबाहेर पडताना भीती वाटत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
याबाबत विचारणा केली असता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘‘केवळ श्वानांना पकडणे किंवा हटवणे हा उपाय नाही. तर, शास्त्रीय पद्धतीने निर्बीजीकरण केल्यासच श्वानांची संख्या नियंत्रणात येऊ शकते. यासाठी अधिक पशुवैद्यकीय पथके नियुक्त केली जाणार असून, नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही केली जाईल.’’
दरम्यान, ‘सकाळ’ने हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ‘‘आमच्या समस्येकडे कुणी तरी गांभीर्याने पाहिले, त्यामुळेच प्रशासन हलले,’’ अशी प्रतिक्रिया अनेक नागरिकांनी दिली. मात्र, ‘‘केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्षात काम सुरू व्हावे,’’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. ‘‘भटक्या श्वानांबाबत मानवता आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांचा समतोल राखत योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात,’’ अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शहरातील संवेदनशील भाग ओळखून टप्प्याटप्प्याने भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले जाईल. तसेच रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमही अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. यासाठी विशेष पथक नेमण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
भटक्या श्वानांचे स्थानांतरण करावे, अशी मागणी काही नागरिक करतात. मात्र, कायद्यानुसार तसे करता येत नाही. पालिका प्रशासन श्वानांचे निर्बिजीकरण आणि अॅंन्टी रेबीज लसीकरण मोहीम चालवत आहे. यासाठी नागरिकांना जागरुक करणे आवश्यक आहे.
- संदीप खोत, उपायुक्त, पशुवैद्यकीय विभाग, महापालिका
