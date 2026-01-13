रावेत मनपा शाळेचे चित्रकला परीक्षेत यश
रावेत, ता. १३ : महानगरपालिका प्राथमिक शाळा रावेत क्र. ९७ येथे राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. या दुहेरी जयंतीचे औचित्य साधून शाळेतील चित्रकला परीक्षेत यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला.
शाळेतील आठवीमधील कृष्णा कडलग या विद्यार्थ्याने एलिमेंटरी चित्रकला परीक्षेत राज्याच्या गुणवत्ता यादीत १६ वा क्रमांक पटकावला. तसेच ‘भूमिती व अक्षरलेखन’ या विषयात त्याने १०० पैकी ९५ गुण मिळवून राज्यात सहावा क्रमांक मिळवला.
यावर्षी एलिमेंटरी परीक्षेत शाळेचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. यामध्ये एकूण दोन विद्यार्थ्यांनी ‘अ’ श्रेणी, तीन विद्यार्थ्यांनी ‘ब’ श्रेणी आणि उर्वरित विद्यार्थ्यांनी ‘क’ श्रेणीत यश मिळवले. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
या सोहळ्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापिका सायरा शिकलगार, माध्यमिक विभागाचे रामेश्वर पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी विद्यार्थ्यांनी राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनावर आधारित विचारांचे वाचन केले.
कार्यक्रमाचे नियोजन पांडुरंग घुगे, चारूशीला जाधव, अर्चना ओहोळ, प्रियंका भनगडे, शशिकांत चौधरी, सुखदेव वीर यांनी केले. यावेळी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे पालकाचीही उपस्थिती होती.
