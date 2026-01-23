मैदाने, उद्यानासह आरोग्य केंद्राची प्रतीक्षाच
रावेत, ता. २३ : रावेत परिसरात एकीकडे लोकसंख्या वाढत असताना दुसरीकडे मूलभूत नागरी सुविधा मात्र अपुऱ्या पडत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः खेळांची मैदाने, उद्यान आणि शासकीय आरोग्य केंद्रांची कमतरता नागरिकांना जाणवत आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी देताना सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागा निश्चित करून त्यांचा विकास करण्याची मागणी होत आहे.
रावेत भागामध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले आहेत. हजारो कुटुंबे येथे वास्तव्यास आली आहेत. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या मोकळ्या जागा आणि आरोग्य सेवा मात्र अद्याप उपलब्ध नाहीत. मुलांसाठी खेळण्यास योग्य असे मैदान नसल्याने त्यांना रस्त्यांवर किंवा सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये खेळावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिरण्यास किंवा व्यायामासाठी सार्वजनिक उद्यान नसल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे, अशा तक्रारी नागरिक मांडत आहेत.
आरोग्य सेवेसाठी ससेहोलपट
रावेतमध्ये शासकीय आरोग्य केंद्र नसल्याने छोट्या-मोठ्या उपचारांसाठी नागरिकांना आकुर्डी, निगडी किंवा पिंपरीपर्यंत जावे लागते. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची ससेहोलपट होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेत उपचार मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून वारंवार केली जाते.
लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा
‘‘नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी मैदाने, उद्याने व आरोग्य केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून महापालिकेकडून निधी मिळवावा,’’ अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. रावेतसारख्या वाढत्या उपनगरात जीवनमान उंचावण्यासाठी या सुविधा अत्यावश्यक असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.
लहान मुलांना खेळायला सुरक्षित मैदान नाही. सोसायटीमध्ये मुले खेळत असताना सतत भीती वाटते. इतक्या मोठ्या परिसरात एक तरी व्यवस्थित सार्वजनिक मैदान असायला हवे.
- मनिषा जगताप, नागरिक
सकाळी चालण्यासाठी किंवा व्यायामासाठी उद्यान नाही. आम्हाला वाल्हेकरवाडी किंवा किवळेपर्यंत जावे लागते. महापालिकेने सोसायटी भागात उद्यान विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- संजय पाटील, आयटीयन्स
आरोग्य केंद्र नसल्यामुळे तपासणीसाठी दूर जावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे खूप त्रासदायक आहे. रावेतमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र तातडीने सुरू करावे.
- अशोक कदम, ज्येष्ठ नागरिक
खेळाच्या सरावासाठी जागा नसल्याने आम्हाला शाळेच्या मैदानावर अवलंबून राहावे लागते. सार्वजनिक क्रीडा संकुल असणे आवश्यक आहे.
- प्रियांका शिंदे, विद्यार्थिनी
