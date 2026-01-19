रावेतमध्ये ग्रामदैवत धर्मनाथ महाराज उत्सवाला सुरुवात
रावेत, ता. १९ : येथील ग्रामदैवत श्री धर्मनाथ महाराज यांच्या मंदिराचा वार्षिक उत्सव भक्तिमय आणि पारंपरिक वातावरणात सुरू झाला आहे. ग्रामस्थ मंडळ यांच्या वतीने आयोजित हा उत्सव १२ ते २२ जानेवारी दरम्यान विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांनी साजरा केला जाणार आहे.
उत्सवाच्या सुरुवातीला अखंड हरिनाम सप्ताहास सुरुवात झाली असून, दररोज भजन, कीर्तन, प्रवचन यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. १८ जानेवारीला महाअभिषेक व होमहवन पार पडले. मंगळवारी (ता. २०) श्री धर्मनाथ महाराजांच्या पालखी मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले असून, गावभर ढोल-ताशांच्या गजरात आणि भक्तांच्या उपस्थितीत पालखी सोहळा पार पडणार आहे. यात्रेनिमित्त गावाला पारंपरिक जत्रेचे स्वरूप निर्माण झाले असून, लहान मुलांसाठी खेळणी, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स तसेच विविध व्यापारी दुकाने उभारण्यात आली आहेत.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांची आकर्षणे
उत्सवादरम्यान दररोज रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेषतः लोकनाट्य तमाशा मंडळाचे सादरीकरण, पारंपरिक भारूड आणि भजन स्पर्धा यामुळे ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
कुस्त्यांचा जंगी आखाडा
उत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणून बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी कुस्त्यांचा जंगी आखाडा आयोजित करण्यात आला असून, विजेत्या मल्लांना रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम गावातील पटांगणावर होणार आहे.
उत्सव काळात भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली असून, परिसरात रोशणाई व सजावट करण्यात आली आहे. उत्सव समितीच्या वतीने नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
