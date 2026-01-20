सायकल स्पर्धेचा पहिला टप्पा उत्साहात
रावेत, ता. २० : पुणे जिल्हा प्रशासन, बजाज तसेच सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६ या युसीआय मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा पहिला टप्पा उत्साहात पार पडला. मंगळवारी (ता. २०) आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयात सांगता झाली.
टी. सी. एल. सर्कल, हिंजवडी फेज-३ येथून हा टप्पा सुरू झाला. त्यानंतर ही शर्यत मेगापोलीस सर्कल, सिंफोनी सोसायटी समोरून उजवीकडे वळत बापुजी बुवा मंदिर मार्गे स्पर्धकांनी पुणे ग्रामीण हद्दीत प्रवेश केला. पुढे डोणे फाटा येथे परत येत स्पर्धकांनी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत प्रवेश केला. त्यानंतर रोहिदास मारुती सावळे चौक (डोणे फाटा) येथून डावीकडे वळून आढले बुद्रूक, बेबडओहळ, चांदखेड, कासारसाई, नेरे, मारुंजी मार्गे शर्यत पुढे सरकली. पुढे लक्ष्मी चौक, भुमकर चौक, डांगे चौक भुयारी मार्गावरून आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल समोरून रिव्हर व्ह्यू चौक, वाल्हेकरवाडी येथे शर्यत पोहोचली. त्यानंतर वाल्हेकरवाडी टी-जंक्शनवरून डावीकडे वळत छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, रावेत येथे उजवीकडे वळून हा टप्पा समाप्त झाला.
संपूर्ण मार्गावर नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून खेळाडूंना टाळ्यांच्या गजरात प्रोत्साहन दिले. विशेषतः वाल्हेकरवाडी, रावेत आणि आकुर्डी परिसरात जल्लोष झाला. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सायकलपटू, शिस्तबद्ध व्यवस्थापन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तामुळे हा टप्पा यशस्वी ठरला. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकल स्पर्धा आपल्या परिसरातून जात आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. अशा स्पर्धांमुळे तरुणांमध्ये खेळाविषयी उत्साह वाढतो, अशी प्रतिक्रिया अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली. प्रशासन व पोलिसांनी केलेल्या वाहतूक नियोजनामुळे गैरसोय झाली नसल्याचेही नागरिकांनी सांगितले.
सुरक्षिततेबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर मार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापन, खेळाडूंची सुरक्षा व नागरिकांची सोय यावर विशेष लक्ष देण्यात आले होते. नागरिकांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे स्पर्धा शांततेत व सुरळीत पार पडली, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. भविष्यातही अशा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी प्रशासन व नागरिक यांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एकूणच, उत्कृष्ट नियोजन, पोलिसांचे शिस्तबद्ध बंदोबस्त आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यामुळे ही सायकल स्पर्धा संस्मरणीय ठरल्याची भावना सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
या स्पर्धेमुळे पिंपरी चिंचवड आणि पुणे परिसरात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्कृतीला चालना मिळत असून युवकांमध्ये सायकलिंग व तंदुरुस्तीविषयी जागरूकता वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पुढील टप्प्यांकडे आता क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
