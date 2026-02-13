भोंडवे बाग चौकात सिग्नलची मागणी
रावेत, ता. १३ : येथील रावेत-औंध बीआरटी मार्गावरून भोंडवे बागकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहतुकीची मोठी वर्दळ असून, वाहनांचा वेग नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे येथे तातडीने ट्रॅफिक सिग्नल किंवा स्पीड ब्रेकर बसवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, या रस्त्यावरून दिवसभर दुचाकी, चारचाकी तसेच जड वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते. शाळकरी मुले, खासगी शिकवणीला जाणारे विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रस्ता ओलांडताना त्रास सहन करावा लागतो. वाहनांचा वेग जास्त असल्याने पादचाऱ्यांसाठी परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. नुकतेच एका विद्यार्थिनीचा अपघात झाल्याची घटना घडली. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असली तरी या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे या मार्गावरील वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. संबंधित विभागाने तातडीने पाहणी करून सिग्नल किंवा गतिरोधक बसवावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
‘‘रस्त्यावरून वाहने अक्षरशः वेगाने धावतात. सिग्नल किंवा गतिरोधक नसल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना जीव मुठीत धरावा लागतो.’’
- अमोल जगताप, स्थानिक रहिवासी
‘‘दररोज खासगी शिकवणीला जाताना भीती वाटते. अपघात झाल्यानंतर तरी प्रशासनाने लक्ष द्यावे.’’
- पूजा शिंदे, विद्यार्थिनी
‘‘येथे सिग्नल किंवा गतिरोधक बसवला तर वाहतुकीवर नियंत्रण राहील आणि अपघात टळतील. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी.
- सचिन कदम, स्थानिक नागरिक
