भटक्या श्वानांची आकुर्डीमध्ये दहशत
आकुर्डी, ता.३ : दत्तवाडी, आकुर्डी परिसरात मोकाट आणि पिसाळलेल्या श्वानांची दहशत निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एका आक्रमक श्वानाने सात ते आठ नागरिकांना चावा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडताना हातात काठ्या घेऊन बाहेर पडावे लागत आहे.
आकुर्डी, दत्तवाडी परिसरातील शाळकरी मुलांना आणि सकाळ-संध्याकाळ फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांना विशेष खबरदारी घ्यावी लागत आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने तातडीने पथक पाठवून आक्रमक श्वानाला पकडावे. तसेच परिसरातील भटक्या श्वानांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा अन्यथा एखादी गंभीर घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालयात भटक्या श्वानांचा तातडीने बंदोबस्त करण्यासाठी लेखी अर्ज दिला आहे. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झालेली नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
आकुर्डी, दत्तवाडी परिसरात भटक्या आणि पिसाळलेल्या श्वानांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत सात ते आठ जणांना चावा घेतला असून काहींना रुग्णालयात जाऊन लसीकरण करावे लागले आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना विशेष धोका निर्माण झाला आहे.
- गिरीश पाटील, रहिवासी