शिरगावमधील सुरक्षारक्षकाची मुलगी बनली सनदी लेखापाल
शिरगाव, ता. ११ : येथील वृषाली राक्षे हिने अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेऊन सनदी लेखापाल (सीए) होण्याची कामगिरी केली. तिचे वडील चंद्रकांत एका खासगी कंपनीत सुरक्षारक्षक आहेत.
वडिलांना परिस्थितीमुळे फार शिक्षण घेता आले नाही, पण मुलीच्या बाबतीत त्यांनी परिस्थितीचा अडथळा येऊ दिला नाही. वृषालीनेही दुर्दम्य इच्छाशक्ती दाखवित ध्येय साध्य करण्यासाठी कष्ट केले. वृषाली मूळची मावळ तालुक्यातील शिवली या गावची आहे. तिच्या लहानपणी हे कुटुंब शिरगावला स्थायिक झाले. येथील शारदाश्रम आश्रमशाळेत तिने प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. आठवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण तिने आमदार प्रकाश देवळे माध्यमिक विद्यालय पूर्ण केले.
वृषाली शालेय जीवनापासूनच अभ्यासू, शिस्तप्रिय आणि प्रचंड कष्टाळू असल्याचे तिचे शिक्षक मोठ्या अभिमानाने सांगतात. तिने २०१८ मध्ये सीए फाउंडेशन परीक्षेची तयारी सुरु केली होती; मात्र पहिल्याच प्रयत्नात तिला अपयश आले. हाच काळ कलाटणी देणारा ठरला. ज्या यशाने हुलकावणी दिली ते मिळवायचेच असा निर्धार करीत तिने कष्टाला दुप्पट वेग दिला . २०२० मध्ये तिने सीए इंटरमिजिएट आणि आर्टिकलशिप पूर्ण केली.
जानेवारी महिन्यात झालेल्या अंतिम परीक्षेसाठी तिने तळेगाव दाभाडे येथील गणेश वाचनालयात १२ ते १४ तास अभ्यास केला. व्यवसायाने सीए असणारे ज्ञानेश्वर गोपाळे यांनी तिला मोलाचे मार्गदर्शन केले. या क्षेत्राची आवड त्यांच्यामुळे निर्माण झाल्याचे वृषालीने सांगितले.
या यशाबद्दल शारदाश्रम विद्यालयातर्फे तिचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे कार्यवाह रवी जाधव, कल्पना कविटकर, उमेश कविटकर, मुख्याध्यापक विजय लोखंडे, रमेश फरताडे, मच्छिंद्र कापरे, संतोष चव्हाण, हनुमान सुरणार, किरण धादवड, राधेशाम वारे आदी शिक्षक उपस्थित होते.
---
जर मनातून ठरवले तर आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थिती तुमच्या यशाच्या आड येऊ शकत नाही, ही बाब वृषालीच्या यशाने अधोरेखित झाली आहे.
- विजय लोखंडे, मुख्याध्यापक, शारदाश्रम आश्रमशाळा