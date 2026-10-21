प्रतिशिर्डी शिरगाव श्री साईबाबा पालखीचे जल्लोषात स्वागत

शिरगाव, ता. २१ : शिरगाव येथील साईबाबा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, यांच्या वतीने आयोजित पुणे ते प्रतिशिर्डी शिरगाव साईबाबा पालखी सोहळ्याचे रविवारी (ता. १८) सायंकाळी शिरगाव येथे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. पुणे येथील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरातून निघालेल्या पालखीचे व साईबाबांच्या पादुकांचे भक्तानी दर्शन घेतले.
पालखी सोहळ्याची सुरुवात सकाळी ७ वाजता तोफखाना येथील रासने मंदिरात साईबाबांच्या पादुकांच्या महाअभिषेकाने झाली. त्यानंतर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात महाअभिषेक व महाआरती झाल्याची माहिती विश्वस्त रवी जाधव यांनी दिली. यावेळी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, सुनील रासने, माजी आमदार अश्विनी जगताप, कृष्णकुमार गोयल आदींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पालखी मिरवणुकीत आकर्षक पालखी रथ, ढोल-ताशा पथक सहभागी झाले होते. साईबाबांच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता.
ही मिरवणूक बेलबाग चौक, लक्ष्मी रस्ता, अलका टॉकीज, संभाजी पूल, फर्ग्युसन रस्ता, ज्ञानेश्वर पादुका चौक, वडारवाडी, ओम सुपर मार्केट आणि सिंबायोसिस कॉलेज परिसरातून मार्गस्थ झाली. सिंबायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. एस. बी. मुजुमदार, कुलगुरू स्वाती मुजुमदार, विद्या येरवडेकर आणि आमोद मुजुमदार व त्यांच्या परिवाराच्या हस्ते मध्यान्ह आरती करण्यात आली. त्यानंतर भाविकांसाठी सिंबायोसिस तर्फे महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. यानंतर पालखी प्रतिशिर्डी शिरगावच्या दिशेने रवाना झाली. पालखी सोहळा यशस्वी होण्यासाठी मंदिराचे व्यवस्थापक अनिल देवकर, जयेश मुळे, विष्णू कदम, सिद्धू माने आदींनी सहकार्य केले.
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