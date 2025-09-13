बेवारस वाहनांच्या आडून मद्यपींच्या रात्री ‘पार्ट्या’
काळेवाडी, ता.१३ : रहाटणी येथील मुख्य रस्त्यावर आणि पिंपळे सौदागर - रहाटणी मुख्य रस्त्याला जुन्या बेवारस व पडून असणारी वाहने त्रासदायक ठरत आहेत. रात्रीच्यावेळी त्यांचा आडोसा घेऊन अंधाराचा फायदा घेत मद्यपी मद्यपान करत असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय या वाहनांमुळे रहदारीस अडथळा, अपघाताचा धोका आणि कचरा साचून आरोग्याच्यादृष्टीने प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
रहाटणी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते कोकणे चौक मुख्य रस्त्यावर दोन्ही बाजूला उच्चभ्रू सोसायटी व मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक शोरूम, रुग्णालये व शाळांचा परिसर आहे. या वर्दळीच्या रस्त्याच्याकडेला अनेक वर्षांपासून बेवारस, जुनी वाहने पडून आहेत. या वाहनांमध्ये साचलेली घाण व कचरा परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण करत आहे. रस्त्याच्या डाव्या बाजूला बेवारस वाहनांचा आडोसा घेत व इतर वाहनांच्या बाजूला मद्यपी रात्रीच्यावेळी मद्यपान करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याकडे पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
वापरा आणि फेकून द्या
मोठ्या हौसेने आणि सोयीसाठी हजारो रुपये खर्चून नागरिक वाहने विकत घेतात. त्यांचे आयुर्मान संपले अथवा उपयुक्तता संपली की रस्त्यावर बेवारस सोडून दिले जात असल्याचा नवीन प्रकार दिसून येत आहे. अनेक भागांत वेगवेगळ्या प्रकारची वाहने बेवारस अवस्थेत दिसत आहेत.
पोलिसांकडून दुर्लक्ष
जुनी विनावापरातील वाहने खरोखर कोणाची आहेत ? एखाद्या गुन्ह्यात किंवा घटनेत तर वापरली गेली नाही ना ? हे बघणे गरजेचे असून वाहनांना असणाऱ्या नंबर प्लेटवरून व परिवहन कार्यालयातून अशा मालकांची तपासणी करून त्यांना दंड अथवा याची विल्हेवाट लावणे कठीण नाही. पण, अशा छोट्या प्रकारांकडे बघण्याकडे वेळ कोणत्याही प्रशासकीय कार्यालय किंवा लोकप्रतिनिधी व्यक्तींना नाही.
नागरिकांच्या तक्रारी
- वर्षानुवर्षे पडून राहिल्याने वाहने भंगारात जमा
- वाहनात घाण, कचरा साचलेला, त्याने डासांची पैदास
- पदपथावरील पादचाऱ्यांना मद्यपींचा त्रास
- वाहनाच्या खालीही केरकचरा
उपाय काय ?
- गॅरेज, जुनी वाहने विक्रेते, सोसायट्या यांना नोटिसा देणे
- वाहनांच्या मालकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे
- बेवारस वाहने परिसरातून हटविणे
बेवारस वाहने स्थापत्य विभाग व अतिक्रमण विभागाने हलविणे गरजेचे आहे. त्यावेळी आरोग्य विभागाकडून तेथे स्वच्छता करण्यात येईल. त्याबाबत यापूर्वीच कळविले असून पुन्हा तशा सूचना दिल्या जातील.
- शांताराम माने, सहायक आरोग्य निरीक्षक, ड क्षेत्रीय कार्यालय
बेवारस वाहनांचा फक्त रहदारीला अडथळा होत असेल; तर ती उचलण्याचा अधिकार वाहतूक पोलिसांना आहे. त्या वाहनांच्या कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी सांगवी पोलिस ठाणे व महापालिका यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
- प्रदीप पाटील, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, सांगवी
रस्त्यावर वर्षानुवर्षे विनावापर उभी वाहने पोलिस प्रशासन का उचलत नाहीत ? हा एक प्रश्न असून याच वाहनांच्या आजूबाजूला लावण्यात येणारी वाहने मात्र वाहतूक पोलिस दंड आकारण्यासाठी टोईंग करून तत्परतेने नेत असतात. हे नेहमीचे चित्र आहे. हा विरोधाभास नाही का ?
- दिलीप चौघुले, रहिवासी
वाहनांच्या अंतर्गत भागांत व बाहेर अतिशय घाण साचली असून याच वाहनांचा आडोसा घेऊन मद्यपी सायंकाळी व रात्री मद्यपान करताना दिसून येतात. त्यामुळे महिलांना तेथून येण्या-जाण्यासाठी संकोच वाटतो. पदपथावरच वाहनांच्या आडोशाला दारू पिणे ही
नेहमीची बाब झाली आहे.
- माधुरी सुरवसे, ज्येष्ठ नागरिक
SVW25A00130