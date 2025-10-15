डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय ऑनलाईन औषधे विक्री
काळेवाडी, ता. १५ : डॉक्टरांच्या चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) शिवाय खासगी ऑनलाइन औषध विक्री पोर्टलवरुन औषधांची विक्री केली जात आहेत. धक्कादायक म्हणजे ही औषधे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नावाने ही औषधे थेट घरपोच वितरित करण्यात आली.
केमिस्ट असोसिएशन ॲाफ पुणे डिस्ट्रिक्टचे उपाध्यक्ष विवेक तापकीर यांनी पुण्यातील अन्न व औषध प्रशासनाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून एका खासगी ॲानलाईन औषध विक्री पोर्टलविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत.
तापकीर यांनी एका खासगी ऑनलाइन औषध विक्री पोर्टलवरून कोणत्याही डॉक्टरांची चिठ्ठी न देता अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नावे औषधे मागविण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या नावाने ही औषधे वाघोली येथील खासगी कंपनीकडून थेट घरपोच वितरित करण्यात आली. ही बाब कायद्याच्या परिघाबाहेरची असून रुग्णांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण करणारी आहे. तसेच ऑफलाईन केमिस्ट औषध विक्री करताना डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन तपासतात आणि फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच विक्री करतात. पण, या ॲानलाईन विक्रीत कायद्याचे सर्व नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचा आरोप तापकीर यांनी केला आहे.
SVW25A00199
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.