काळेवाडीतील अतिक्रमणांनी नागरिकांची घुसमट

काळेवाडी, ता. २३ : काळेवाडी परिसरात ठिकठिकाणी मुख्य रस्त्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे नागरिकांची घुसमट होत आहे. महापालिकेचे अधिकारी या प्रकारांकडे काणाडोळा करत आहेत. तर, नागरिकांना होणारा त्रास आणि अडवणूक प्रशासनाला दिसत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काळेवाडी, रहाटणी परिसरातील मुख्य चौक तसेच पदपथावरील अतिक्रमणे अतिशय डोकेदुखी आणि वाहतूक कोंडीचा मुद्दा झाला आहे. परिसरात बघावे तेथे मुख्य चौकात व रस्त्यांवर अतिक्रमणे दिसून येत आहेत. याकडे महापालिका प्रशासन सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. यामुळे महापालिकेचा अतिक्रमण नियंत्रण विभाग नक्की काय काम करतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ठिकठिकाणी हातगाडीधारक, टपरीचालक व विविध व्यावसायिकांकडून ‘देवाण-घेवाण’ होत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत. काळेवाडीतील तापकीर चौक, रहाटणी चौक, काळेवाडी फाटा, तसेच नखाते वस्ती, व पाचपीर चौक, अंतर्गत भारत माता चौक, बीआरटीएस रस्ता व विजयनगर येथील पिंपरीला जोडणारा महत्त्वाच्या रस्त्यावर होणारी अतिक्रमणे हे शहराला न शोभणारे व महापालिकेच्या प्रशासन कामकाजावर बोट ठेवणारे आहेत, असे नागरिक सांगत आहेत.
- नागरिकांची अपेक्षा
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर महापालिका प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी
व्यावसायिकांना शिस्त लावून हॉकर्स झोन, आठवडी बाजार तसेच इतर विविध योजना राबवाव्यात
किरकोळ व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र जागा ठरवून द्यावी
मुख्य रस्ते आणि पदपथ मोकळे ठेवावेत
- अतिक्रमणे होत असलेले मुख्य रस्ते
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते राहटणी फाटा रस्त्यावरील दोन्ही बाजू
रहाटणी फाटा ते गोडांबे चौक, रहाटणी गावापर्यंतचा मुख्य रस्ता
काळेवाडी गावठाणजवळील पाचपीर चौक ते पिंपरी जोडणारा रस्ता
काळेवाडी पाचपीर चौक ते तापकीर मळाअंतर्गत भारत माता चौक व परिसर
नवीन बीआरटीएस रस्त्यावर दुतर्फा नागरिकांची वाहने
काळेवाडीतील एम.एम.स्कूलजवळील दोन्ही बाजूंचे रस्ते
येथील मुख्य रस्ता ‘बीआरटीएस’मुळे अरुंद झाला आहे. त्यातच छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. पदपथावरून चालण्यासाठी त्रास होत आहे.
- अर्चना दुसाने, रहिवासी, काळेवाडी
पोट भरण्यासाठी मी स्वतः व्यवसाय करत आहे. त्यातही महापालिका प्रशाासन त्रास देणार असेल, तर मुलांचे शिक्षण व पोट कसे भरावे असे प्रश्न आहेत. शहर विकासात छोट्या व्यावसायिकांचीही महापालिकेने काळजी घ्यावी.
- सुरेश शेलार, भाजी विक्रेता
गावाकडे काम नाही. शहरात आठ-दहा हजार रुपयांत काम करावे लागते. त्यावर घरखर्च व शिक्षण होत नाही. त्यामुळे मसाले व छोट्या-मोठे वस्तूंचे रस्त्यावर हातगाडी लावण्याशिवाय पर्याय नाही. महापालिकेने हॉकर्स झोन निर्माण करून छोट्या व्यावसायिकांना न्याय द्यावा.
- जागृती भिलारे, व्यावसायिक
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर नियमित कारवाई केली जाते. हॉकर्स झोननिर्मितीसाठी महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी भूमी जिंदगी विभाग आणि मुख्य कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. महापालिका प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेण्याची प्रतीक्षा आहे.
- किशोर ननवरे, प्रभाग अधिकारी, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय
