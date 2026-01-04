‘बुलेटराजां’च्या आवाजाने काळेवाडीत नागरिक त्रस्त
काळेवाडी, ता. ४ : काळेवाडी परिसरात काही तरुणांकडून विशिष्ट प्रकारचे सायलेंसर लावून मोठ्या आवाजात बुलेटसारखे वाहन चालवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले असून या ‘बुलेटराजांना’ आता पोलिसांनीच आळा घालण्याची मागणी केली जात आहे.
काळेवाडीतील तापकीर मळा, बीआरटीएस रस्ता, तापकीर चौक व वस्ती भाग, मुख्य रस्ते व चौकांमध्ये बुलेटचे सायलेंसर काढून अथवा बदल करून फटाके फुटल्यासारखा आवाज काढला जात असल्याचे दिसून येते. या आवाजामुळे वाहतूक अपघाताचा धोका वाढत असून रुग्णालय परिसरातही शांततेचा भंग होत आहे. नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. नियमांनुसार सायलेंसरमध्ये बदल करणे बेकायदेशीर असून अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याने ‘बुलेट’ राजांचे फावते आहे. वाहतूक पोलिसांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विशेष मोहीम राबवावी, सायलेंसर बदललेल्या वाहनांवर कडक कारवाई करावी तसेच वाहन जप्ती व दंड आकारावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा शांततेचा भंग व अपघातांची शक्यता आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रात्री उशिरापर्यंत तसेच इतर वेळेत या दुचाकींच्या कर्कश आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी व लहान मुलांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.
