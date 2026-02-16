आमदार लक्ष्मण जगताप यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन
पिंपरी-चिंचवड

आमदार लक्ष्मण जगताप यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन

Published on

काळेवाडी, ता. १६ : दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या जयंतीनिमित्त काळेवाडी-रहाटणी केमिस्ट असोसिएशनतर्फे त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी महापौर रवि लांडगे, नगरसेवक बाबा त्रिभुवन तसेच नगरसेविका अर्चना तापकीर यांची उपस्थिती होती.
कार्यक्रमास पुणे जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विवेक तापकीर यांच्यासह स्वप्नील जंगम, लहू तोडकर, किरण निकम, तेजस साळवी, सचिन दोरगे, संदीप सूर्यवंशी, म्हाळप्पा दुधभाते, सचिन कढणे, संतोष घराळे आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी लक्ष्मण जगताप यांच्या सामाजिक व विकासात्मक कार्याची आठवण करून त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.