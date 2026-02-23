काळेवाडीतील महावितरणचा धोकादायक डीपी हलवा
काळेवाडी, ता. २३ : येथील आझाद चौकाच्या मुख्य रस्त्यावर असलेला महावितरणचा डीपी सध्या नागरिकांसाठी धोक्याचा ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांसह लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः रात्रीच्यावेळी या भागात पुरेशी प्रकाश योजना नसल्यामुळे वाहनचालक व पादचाऱ्यांना डीपी सहज दिसून येत नाही. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पावसाळ्यात डीपीजवळ पाणी साचत असल्याने विजेचा धक्का बसण्याचा धोका अधिक आहे. मात्र याकडे महावितरण कंपनीचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. महावितरणने याकडे तातडीने लक्ष देऊन डीपी सुरक्षित ठिकाणी हलवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अपघात घडल्यावर कारवाई करण्यापेक्षा संभाव्य धोका ओळखून आधीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महावितरणने त्वरीत दखल घेऊन नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे.
- मंदार कुलकर्णी, रहिवासी
डीपी रस्त्याच्या बाजूला असला तरी रस्ता अरुंद असून वाहनांना जाण्यासाठी अडथळा होत आहे. शिवाय अपघाताचा धोका होत आहे.
- प्रभाकर हिंगे, रिक्षा चालक
