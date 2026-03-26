‘जैववैद्यकीय कचऱ्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा’

काळेवाडी, ता. २६ : पिंपरी चिंचवड शहरात जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या असुरक्षित विल्हेवाटीमुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर व सार्वजनिक आरोग्य धोक्यांबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्टचे उपाध्यक्ष विवेक तापकीर यांनी केली.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना त्याबाबत त्यांनी निवेदन दिले. घरगुती कचऱ्यामध्ये अनेक वेळा वापरलेली औषधे आणि इन्सुलीन सिरींजचा समावेश होत आहे. त्यामुळे शहरातील प्रमुख औषधालयांमध्ये मेडिसीन ड्रॉप बॉक्स’ बसविण्यात यावेत. नागरिकांनी आपली न वापरलेली किंवा मुदत संपलेली औषधे आणि सुरक्षितपणे बंद केलेल्या सिरींज तिथे जमा कराव्यात. महानगरपालिकेच्या जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या वाहनांमध्ये औषधालयांतून नियमितपणे हा कचरा संकलित करावा आणि त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असे उपायही त्या निवेदनात सुचवण्यात आले आहेत.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
