वराळे येथील तरुणीचा मृतदेह तलावात सापडला
तळेगाव दाभाडे, ता. २५ : वराळे मावळ येथून बेपत्ता असलेल्या तरुणीचा मृतदेह तळेगाव दाभाडे रेल्वे स्थानक परिसरातील तलावात आढळला. ही घटना रविवारी (ता.२४) रात्री उघडकीस आली. साक्षी कांतीकुमार भावर (वय २२ रा. भीमाशंकर कॉलनी, वराळे मावळ, मूळ बऊर) असे मृत तरुणीचे नाव आहे.
याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘‘साक्षी हिच्या मोबाइलवरही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यावर तिच्या कुटुंबीयांनी तळेगाव दाभाडे पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. पोलिस निरीक्षक प्रवीण कांबळे व पोलीस उपनिरीक्षक भरत वारे यांनी ‘लोकेशन’ तपासले असता, ते स्टेशनलगतच्या तलाव परिसरात आढळले. पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली, तेव्हा तलावाच्या काठावर साक्षीचा मोबाइल आणि बॅग आढळली. तर, तलावात तरंगणारे बूट दिसले. वारे यांनी संपर्क साधताच नीलेश गराडे आणि वन्यजीव रक्षक मावळ संस्थेची टीम दाखल झाली. राजेंद्र बंडगे, गणेश गायकवाड, शुभम काकडे, राजू सय्यद व अनिश गराडे यांनी तलावात शोध घेतला असता, साक्षीचा मृतदेह सापडला. तेथे तिचा भाऊही उपस्थित असल्याने मृतदेहाची ओळख पटविण्यात आली. साक्षीच्या हिच्या गणवेशावरून ती एका स्टोअरमध्ये काम करत असल्याचा अंदाज आहे.’’
