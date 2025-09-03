मंडळांना गाठीभेटी अन् बंद पाकीट!
तळेगाव दाभाडे, ता. ३ : नगर परिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी गणेशोत्सवाचे निमित्त साधत संपर्क अभियान सुरू केले आहे. त्यांनी मावळ तालुक्यात गावोगावच्या मंडळांना भेटी देणे सुरू केले आहे. तर; काही इच्छुकांनी दोन दिवसांपूर्वीच बंद पाकीटातून आपली ‘वर्गणी’देखील पोहच केली आहे.
तालुक्यात लोणावळा, तळेगाव दाभाडे नगर परिषद, वडगाव नगरपंचायत तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षात इच्छुकांची मोठी गर्दी वाढली आहे. तालुक्यातील काही इच्छुकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून वारेमाप खर्च करून आपला मतदार सुरक्षित करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे. तर; काही इच्छुकांनी आता गणेशोत्सव निमित्त साधून मंडळांना गाठीभेटी देत अप्रत्यक्षपणे प्रचाराला सुरुवात केली आहे
आता निवडणूक लढवायचीच
गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणूक काही ना काही कारणांमुळे पुढे जात राहिली. त्यामुळे काही इच्छुकांनी खर्चाच्या भीतीने आपले संपर्क कार्यालय बंद केले होते. मात्र, आता चार महिन्यांत निवडणूक होणार असल्याची खात्री झाल्यानंतर इच्छुक अंग झटकून कार्यालये सुरू करून निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. आता कितीही खर्च होऊ दे, पण ही निवडणूक लढवायचीची असा चंग अनेकांनी बांधला आहे. त्यामुळे या निवडणूक इच्छुकांची गर्दी वाढणार असल्याने सर्वच पक्षांतील नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहेत. त्यात महायुती किंवा महाविकास आघाडीची ठोस भूमिका जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे भविष्यात घोषणा झाल्यास अनेक इच्छुकांची राजकीय गणिते बदलू शकतात.
गणेशोत्सव मंडळांना ‘‘निवडणूक पावली’’
मावळ तालुक्यात शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे असून सजावटीपेक्षा विसर्जन मिरवणूक खर्च जास्त होतो. मंडळातील सदस्य हा खर्च करतात. मात्र, या वर्षी काही इच्छुकांनी प्रभाग, मतदारसंघात मंडळांना ‘वर्गणी’ दिल्याने ‘‘या वर्षी निवडणूक पावली’’ अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
