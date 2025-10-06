मैदानी ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ‘इंद्रायणी’च्या विद्यार्थांचे यश
तळेगाव दाभाडे, ता. ६ : आंतरशालेय मावळ तालुकास्तरीय मैदानी ॲथलेटिक्स स्पर्धेत इंद्रायणी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी झाली आहे. पुणे जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा कार्यालय, पुणे यांच्यातर्फे या स्पर्धा होत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष रामदास काकडे, कार्यवाह चंद्रकांत शेटे, सर्व पदाधिकारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संभाजी मलघे, उपप्राचार्य संदीप भोसले यांनी अभिनंदन करून पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. या यशामागे गोरख काकडे व क्रीडा शिक्षक योगेश घोडके यांनी मार्गदर्शन केले.
विजेते विद्यार्थी आणि क्रीडा प्रकार : सिद्धेश पवार- तृतीय (१,५०० मीटर धावणे), पुष्कर घारे-प्रथम (८०० मीटर धावणे), प्रथम (१००×४०० रिले) : संकल्प ढोरे, विनायक ठाकर, आदित्य शिंदे, कार्तिक चव्हाण, अभिषेक शेवकर. प्रथम क्रमांक (४×४०० रिले) मानव पानसरे, पृथ्वीराज पवार, आदित्य शिंदे, हर्षल अंभोरे, अनिश गराडे - प्रथम क्रमांक (४×४०० रिले)
हर्षल नवनाथ अंभोरे – द्वितीय क्रमांक (गोळाफेक), तृतीय (१,५०० मीटर धावणे), विनायक ठाकर - द्वितीय (२०० मीटर धावणे), विवेक ठोंबरे - तृतीय (उंच उडी), संकल्प ढोरे-तृतीय (लांब उडी), पुष्कर घारे- तृतीय क्रमांक (३,००० मीटर धावणे), अनिकेत नायकवडी- तृतीय क्रमांक (१,५०० मीटर धावणे)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.