तळेगाव दाभाडेचे नगराध्यक्षपद ‘सर्वसाधारण’ गटासाठी
तळेगाव दाभाडे, ता. ६ : तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण अर्थात खुला (ओपन) जाहीर होताच स्थानिक राजकारणात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तर, राज्यात महायुती सत्तेत असली तरी तळेगावात ती एकत्र राहील का, की वेगळी समीकरणे तयार होतील, अशा चर्चा परिसरात सुरू आहेत.
काही दिवसांपूर्वी आमदार सुनील शेळके यांनी भाजपचे शहराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांच्या नावाची नगराध्यक्षपदासाठी घोषणा केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याने स्थानिक राजकारणात चांगलीच चर्चा रंगली होती. आता हे पद ‘ओपन’ वर्गातून जाहीर झाले आहे. तर, दाभाडे यांच्या नावाची घोषणा होताच भाजपचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रिया दिली होती. ‘भाजपचा उमेदवार जाहीर करण्याचा अधिकार आमदार शेळके यांना नाही; तो निर्णय भाजपची कोअर कमिटी घेईल,’ असा दावा त्यांनी केला होता. त्यामुळे आगामी काळात राजकीय गणिते नेमकी कोणत्या दिशेने वळतील, हे सांगणे सध्या कठीण आहे.
मावळात विधानसभा निवडणुकीपासूनच महायुतीतील मतभेद स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हे पक्ष पुन्हा एकत्र येतील का, की स्वतंत्रपणे लढतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील सत्तेचा प्रभाव तळेगावात दिसेल का, की स्थानिक गटबाजी पुन्हा प्रबळ होणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र, नगराध्यक्ष पद ‘ओपन’ आल्याने स्पर्धा अधिक चुरशीची होण्याची चर्चा आहे.
नव्या इमारतीत नवीन नगराध्यक्ष कोण?
तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेच्या भव्य इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तिचे उद्घाटन २० ऑक्टोबरला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते होण्याचे नियोजन आहे. या नवीन इमारतीत नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान होण्याचा पहिला मान कोणाला मिळणार, याची उत्सुकता नागरिकांना आहे.
