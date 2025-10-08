आचारसंहितेपूर्वी तळेगावातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत
तळेगाव दाभाडे, ता. ८ : तळेगाव स्टेशन परिसरासह नगरपरिषद हद्दीतील अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बुजवावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीने केली आहे.
खड्ड्यांमुळे नागरिक व वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहतुकीतही अडथळा निर्माण होऊन अपघात होत आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीने केली.
याबाबत कृती समितीने नगरपरिषदेला निवेदन सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘सिंडिकेट बँक ते श्री शिवाजी महाराज चौक हा मार्ग तातडीने दुरुस्त करून पूर्ण डांबरीकरण करावे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या अनधिकृत विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करून रस्ता मोकळा करण्यात यावा. दुकानाबाहेरील शेड व अनधिकृत बांधकामे हटवावीत. हातगाडी व टपरीधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देऊन वाहतुकीसाठी मार्ग खुला करावा. यशवंतनगर ते श्री शिवाजी महाराज चौक परिसरातील वाहतूक नियमन, रस्त्याच्या कडेला असणारे अवैध पार्किंग व अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करावी.’
कृती समितीने नगरपरिषदेला ३० दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यात या सर्व मागण्यांवर तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ‘या कालावधीत उपाययोजना न झाल्यास तळेगाव शहरातील नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल,’ असा इशाराही देण्यात आला. ‘तळेगाव-चाकण रस्त्याप्रमाणेच तळेगाव शहरातील सर्व अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण होईपर्यंत कृती समिती पाठपुरावा करीत राहील,’ असेही सांगण्यात आले.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.