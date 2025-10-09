मावळात विद्यार्थी, ग्रामस्थांमध्ये वन्यजीव जनजागृती
तळेगाव दाभाडे, ता. ९ : वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्ताने वन्यजीव रक्षक मावळ संस्था आणि पुणे वनविभाग, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मावळ तालुक्यातील गावांमध्ये वन्य प्राण्यांविषयी जनजागृती करण्यात आली.
वन्यजीव सप्ताहाच्या एक ते सात ऑक्टोबर दरम्यान २२०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांनी उपक्रमात सहभाग नोंदवला. मावळ तालुक्यात आढळणारे विविध वन्यप्राणी, त्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व आणि मानव जीवनावर होणारे परिणाम याबाबत संस्थेचे सदस्य जिगर सोलंकी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शिरोता व वडगाव वनपरिक्षेत्राच्या मार्गदर्शनाखाली कार्ला, वडेश्वर, वाहांगाव, गोवीत्र, फळणे, सांगिसे, सोमवाडी, लोणावळा, वाळवण, कांबरे, कल्हाट, साळुंब्रे, लोहगड, टाकावे आदी गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेत संस्थापक नीलेश गराडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोमनाथ ताकवले, प्रकाश शिंदे, वनपाल अजय घावटे, सागर चुटके, पी. एम. कवडे, डी. पी. चव्हाण, मोहिनी शिरसाट आदींसह इतर वनकर्मचारी यांनी सहभाग घेतला. संस्थेचे शत्रुघ्न रासंकर, संतोष दहिभाते, रमेश कुंभार, उमेश धुमाळ, संभाजी भानुसघरे, आकाश ओव्हाळ, मयूर चौधरी यांनी जनजागृती उपक्रमाचे नियोजन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.