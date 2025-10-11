निवडणूक रणधुमाळीचा सोशल मीडियातून ‘धमाका’

तळेगाव दाभाडे, ता. ११ : तळेगाव दाभाडे, लोणावळा नगरपरिषद, वडगाव नगर पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवार सोशल मीडियावर जोरदार सक्रिय झाले आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे ते आपले कार्य, घोषवाक्ये आणि जनसंपर्क मोहिमा राबवत आहेत. दिवाळीनंतर होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रचार आधीपासूनच जोर धरत असल्यामुळे मतदारांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
नगराध्यक्ष पदासाठी उत्सुकता
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेत सर्वसाधारण पुरुष, तर वडगाव नगरपंचायतीत सर्वसाधारण महिला हे नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षित असल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नगरसेवक पदासाठी तरुण उमेदवारही मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद सर्वसाधारण पुरुष असून, मावळला अध्यक्ष पद मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्व पक्षांत उत्सुक उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. पंचायत समितीत सभापती पद ओबीसी महिला आरक्षण असल्यामुळे महिला उमेदवारही सक्रिय आहेत.
जनसंपर्क मोहिमा रंगतदार
उमेदवारांनी नवरात्रोत्सवापासून जनसंपर्क मोहिमा सुरू केल्या असून, मतदारांना पैठण्या, भांडी, दिवाळी फराळ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि दिवाळी किटचे वाटप जोरात सुरू आहे. सोशल मीडियावर ‘आमचा नेता, आमचा विकास’, ‘मावळच्या प्रगतीसाठी आमचा संकल्प’ अशा घोषवाक्यांनी वातावरण तापले आहे. काही ठिकाणी समर्थकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही सुरू असून. डिजिटल माध्यमावर चर्चा रंगतदार झाली आहे.
सहलींचा प्रचार आणि खर्च
काही उमेदवारांनी मतदारांसह पंढरपूर, तुळजापूर, कोल्हापूर व महाबळेश्वरसारख्या ठिकाणी सहलीचे आयोजन केले आहे. महिलांसाठी धार्मिक स्थळांना भेट देणे, तर पुरुष मतदारांसाठी थंड हवेच्या ठिकाणी सहलींची योजना आखली गेली आहे. काही जण कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी करत आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत पैशाचा जोरदार पाऊस पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
डिजिटल प्रचारामुळे बदलले रणांगण
पूर्वी मतदाराची थेट भेट घेण्यावर भर दिला जात होता; आता उमेदवार थेट डिजिटल माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत. सोशल मीडियामुळे प्रचाराची गती वाढली असून, राजकीय रणांगण अधिक रंगतदार झाले आहे. दिवाळीनंतर मावळात खऱ्या अर्थाने राजकीय फटाक्यांची आतषबाजी होणार आहे.
